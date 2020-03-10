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10 марта • обновлено в 13:47
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На Одесщине сгорела прокурорская иномарка. Фото

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В Одесской области сгорел автомобиль прокурора, которого связывают с земельными махинациями в курортной Затоке.

Происшествие случилось ночью 10 марта в городе Белгород-Днестровский, пишет "Бессарабия INFORM" со ссылкой на местное подразделение ГСЧС (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пожар произошел на автомобильной стоянке рядом с жилыми домами на улице Провадийской. Сообщение о возгорании пришло на спецлинию 101 в 03:48. Прибыв на вызов, спасатели установили, что горит автомобиль Mitsubishi Lancer. В течение получаса возгорание было ликвидировано. В результате пожара практически полностью выгорел моторные отсек иномарки.

Причина и обстоятельства происшествия выясняются.

На Одесщине сгорела прокурорская иномарка

На Одесщине сгорела прокурорская иномарка

bessarabiainform

Как удалось установить, сгоревшая легковушка принадлежит работнику прокуратуры Белгорода-Днестровского Артему Евглевскому. Отметим, что это имя фигурирует в СМИ в новостях о земельных махинациях в курортной Затоке.

На Одесщине сгорела прокурорская иномарка

На Одесщине сгорела прокурорская иномарка

bessarabiainform

На Одесщине сгорела прокурорская иномарка

На Одесщине сгорела прокурорская иномарка

bessarabiainform

На Одесщине сгорела прокурорская иномарка

На Одесщине сгорела прокурорская иномарка

bessarabiainform

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине в селе Сафьяны Измаильского района поздно вечером 9 марта местный житель за рулем легкового автомобиля Opel Ascona по неизвестным причинам въехал в дерево, после чего машина загорелась. В результате ДТП водитель погиб. Пассажир легковушки в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

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Место
Украина Одесса
Теги
пожар новости Одессы
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