В Одесской области сгорел автомобиль прокурора, которого связывают с земельными махинациями в курортной Затоке.

Происшествие случилось ночью 10 марта в городе Белгород-Днестровский, пишет "Бессарабия INFORM" со ссылкой на местное подразделение ГСЧС (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пожар произошел на автомобильной стоянке рядом с жилыми домами на улице Провадийской. Сообщение о возгорании пришло на спецлинию 101 в 03:48. Прибыв на вызов, спасатели установили, что горит автомобиль Mitsubishi Lancer. В течение получаса возгорание было ликвидировано. В результате пожара практически полностью выгорел моторные отсек иномарки.

Причина и обстоятельства происшествия выясняются.

На Одесщине сгорела прокурорская иномарка bessarabiainform

Как удалось установить, сгоревшая легковушка принадлежит работнику прокуратуры Белгорода-Днестровского Артему Евглевскому. Отметим, что это имя фигурирует в СМИ в новостях о земельных махинациях в курортной Затоке.

На Одесщине сгорела прокурорская иномарка bessarabiainform

На Одесщине сгорела прокурорская иномарка bessarabiainform

На Одесщине сгорела прокурорская иномарка bessarabiainform

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине в селе Сафьяны Измаильского района поздно вечером 9 марта местный житель за рулем легкового автомобиля Opel Ascona по неизвестным причинам въехал в дерево, после чего машина загорелась. В результате ДТП водитель погиб. Пассажир легковушки в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

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