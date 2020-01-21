На Одесщине разразился скандал из-за жилья для военных: все подробности

Офис генерального прокурора взял на контроль ход расследования уголовных производств по фактам завышения стоимости строительных работ при возведении 5 казарм для военных в поселке Черноморское Одесской области.

Кроме того, были нарушены сроки строительства и здания не сданы в эксплуатацию, хотя передать их военным должны были в начале 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора в ответ на недавнюю публикацию Думской (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным издания, в Черноморском, где базируется 28-я механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода, в 2017 году запланировали построить 5 казарм.

Тендеры на возведение зданий выиграли 3 строительные компании: ОАО "Одестрансбуд" (два здания), ЧП "Проект-Актив" (два здания) и ООО "СКА-Дарина" (одно здание). Каждая казарма обошлась Минобороны примерно в 20 миллионов. В эту сумму входят коммуникации, внутренняя отделка и мебель.

Отправившись в военный городок, журналисты убедились, что защитники не скоро смогут там поселиться. Относительно готовыми кажутся 2 здания, которые построил "Одестрансбуд". Внутри даже включено отопление и расставлена мебель. Однако, хотя деньги, по документам, перечислены в полном объеме (более 40 миллионов), жилье так и не принято в эксплуатацию.

Возведение зданий велось с нарушением строительных норм, из-за чего из-за сырости в помещениях образовался грибок. Пытаясь избавиться от лишней влаги, начальство распорядилось включить отопительную систему на полную мощность. Поможет ли это, неизвестно. Кроме того, в построенных казармах почему-то нет канализации.

На Одесщине разразился скандал из-за жилья для военных dumskaya.net

На Одесщине разразился скандал из-за жилья для военных dumskaya.net

Несмотря на более чем годичную просрочку, остальные три казармы, которые строят ЧП "Проект-Актив" и ООО "СКА-Дарина" тоже не готовы.

Интересно, что на стройплощадке почти нет рабочих. Свидетели утверждают, что денег за работу тут почти не платят. Именно здесь, в одном из вагончиков в ночь на Рождество случился пожар, в результате которого погибли трое строителей.

На Одесщине разразился скандал из-за жилья для военных dumskaya.net

На Одесщине разразился скандал из-за жилья для военных dumskaya.net

На Одесщине разразился скандал из-за жилья для военных dumskaya.net

На Одесщине разразился скандал из-за жилья для военных dumskaya.net

Военная прокуратура Южного региона Украины провела собственное расследование в Черноморском. По данным ведомства, при проведении тендеров были отклонены более выгодные предложения.

Пресс-служба Минобороны также опубликовала сообщение о злоупотреблениях при строительстве казарм. В нем речь также идет о нарушениях при определении подрядчиков. Установлены факты необоснованного увеличения стоимости строительства, необоснованного расторжения договоров, перенос сроков выполнения работ, что привело к увеличению их стоимости.

На Одесщине разразился скандал из-за жилья для военных dumskaya.net

На Одесщине разразился скандал из-за жилья для военных dumskaya.net

На Одесщине разразился скандал из-за жилья для военных dumskaya.net

Кроме того, правоохранители расследуют факты похожих злоупотреблений в другом военном городке Одесщины – Дачное-2. Там базируется 35 отдельной бригады морской пехоты. Речь идет о строительстве спорткомплекса, подрядчик которого присвоил свыше 6 млн грн.

Договор генерального подряда был заключен с ООО "Будівельна компанія "Укрінбуд". Она должна была получить за работу 25 млн грн. В течение 2018 года КЭУ приняло и оплатило подрядчику работы на сумму свыше 12 млн грн.

Между тем проведенная строительно-техническая экспертиза установила, что объемы и стоимость фактически выполненных работ не соответствуют данным, указанным в актах приема. Разница составляет 6,1 млн грн. Спорткомплекс так и не достроен. Производство открыто по ст. 364 и 191 УК Украины – "злоупотребление служебным положением" и "хищение средств".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада собирается предоставить украинским военнослужащим морякам и летчикам государственные социальные льготы, среди которых 75% скидки на квартплату и коммуналку.

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