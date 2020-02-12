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12 февраля • обновлено в 15:52
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На Одесщине пятеро мужчин забили насмерть знакомого из-за давней обиды

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Пятерых жителей Измаильского района Одесской области подозревают в похищении и убийстве земляка, которого забили до смерти.

Всех пятерых подозреваемых, среди которых несовершеннолетний, суд поместил под стражу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

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По версии следствия, нетрезвые злоумышленники наведались в гости к знакомому, с которым у одного из них был давний конфликт. 29-летнего мужчину они встретили на улице и силой затолкали его в багажник автомобиля, после чего направились в дом одного из подозреваемых. Там злоумышленники несколько часов избивали свою жертву. В результате полученных травм мужчина скончался. Труп злоумышленники вывезли в безлюдное место.

Как уточнили в прокуратуре, в преступлении участвовал 17-летний парень. А самому старшему из задержанных 33 года. Отвечать им придется по ч. 3 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное группой лиц или повлекшее тяжкие последствия). Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.

На Одесщине пятеро мужчин забили насмерть знакомого из-за давней обиды (иллюстрация)

На Одесщине пятеро мужчин забили насмерть знакомого из-за давней обиды (иллюстрация)

gazeta.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Татарбунарском райне Одесской области полицейские задержали женщину по подозрению в убийстве своего мужа. По данным следствия, во время семейного конфликта 51-летняя жительница села Заречное нанесла своему супругу несколько ударов молотком по голове. 59-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

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Место
Украина Одесса
Теги
убийство новости Одессы
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Так, не в тему "На Одесщине" - а если не Одесса, а Париж, Лондон? Будет - Парижщине, Лондонище? А Тель Авив?
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Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
У вас прям чисто цееуропэйские криминальные новости. Заходишь чтобы приобщиться к ценностям западного мира, где все какают радугой, а тут такое!
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