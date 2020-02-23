В Одесской области в селе Карналиевка Белгород-Днестровского района 41-летний сотрудник полиции охраны, который был за рулем мотоцикла, не справился с управлением и опрокинулся.

В результате аварии погиб 42-летний пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным следствия, полицейский был пьян – в его крови обнаружили 2,03 промилле алкоголя. Решается вопрос об открытии уголовного производства и избрании для правоохранителя меры пресечения.

Полицейскому может грозить до 8 лет тюрьмы.

На Одесщине пьяный полицейский устроил смертельное ДТП od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе уволят не только полицейских, которые во время обыска обокрали предприятие незрячих, но и их непосредственных руководителей.

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