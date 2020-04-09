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9 апреля • обновлено в 15:15
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На Одесщине пьяный неадекват разбил памятник. Фото, видео

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В Одесской области нетрезвый мужчина разрушил стелу, установленную в память о героях-чернобыльцах и жертвах Чернобыльской катастрофы.

Инцидент произошел в селе Ширяево, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Разбитый памятник на мемориале местные жители увидели утром 9 апреля и сразу сообщили правоохранителям, которые собрали вещественные доказательства и быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель.

Мужчина сразу признал свою вину, но что именно побудило его разбить памятник, вспомнить не смог, так как, по его словам, был сильно пьян.

На Одесщине пьяный неадекват разбил памятник

На Одесщине пьяный неадекват разбил памятник

ГУНП в Одесской области

Действия задержанного квалифицированы по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине прокуратура направила в суд дело двух 16-летних учеников лицея, которые в райцентре Килия издевались над 11-летним мальчиком.

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