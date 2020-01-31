На Одесщине простились с погибшим на Донбассе защитником Украины. Фото

В Одесской области простились с бойцом 28-й Отдельной механизированной бригады Евгением Щуренко, который 26 января погиб в зоне проведения Операции объединенных сил.

30 января военнослужащего предали земле в городе Килия Одесской области, сообщили в пресс-службе Килийской райгосадминистрации (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня Килийщина оплакивает своего земляка. На войне погиб наш боец, наш защитник, наш герой! На войне, которая забирает жизни наших детей: сыновей и мужей. Никаким словами не успокоить боль этих потерь! Мы склоняем головы в трауре по герою, который отдал жизнь за мир и независимость Украины, за мир в каждом нашем доме", – сообщили в РГА.

На Одесщине простились с погибшим на Донбассе защитником Украины Евгением Щуренко kiliya-rda.odessa.gov.ua

На Одесщине простились с погибшим на Донбассе защитником Украины Евгением Щуренко kiliya-rda.odessa.gov.ua

Проводить погибшего в последний путь пришли родные и близкие, сослуживцы и побратимы, руководители района и общественность.

На Одесщине простились с погибшим на Донбассе защитником Украины Евгением Щуренко kiliya-rda.odessa.gov.ua

На Одесщине простились с погибшим на Донбассе защитником Украины Евгением Щуренко kiliya-rda.odessa.gov.ua

На Одесщине простились с погибшим на Донбассе защитником Украины Евгением Щуренко kiliya-rda.odessa.gov.ua

Старший механик-водитель механизированного взвода 28-й ОМБр, 41-летний Евгений Щуренко погиб возле населенного пункта Красногоровка Мариинского района Донецкой области. Утром 26 января его БМП попала под огонь боевиков, которые обстреляли машину из гранатомета. Мехвод погиб мгновенно, не дожив всего 1 день до своего 42 Дня рождения.

На Одесщине простились с погибшим на Донбассе защитником Украины Евгением Щуренко kiliya-rda.odessa.gov.ua

На Одесщине простились с погибшим на Донбассе защитником Украины Евгением Щуренко kiliya-rda.odessa.gov.ua

На Одесщине простились с погибшим на Донбассе защитником Украины Евгением Щуренко

На Одесщине простились с погибшим на Донбассе защитником Украины Евгением Щуренко Facebook Святослава Смука

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 января на войне за независимость Украины на Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.

Одним из них оказался командир отделения ВСУ Антон Хоба с Сумщины. Герой находился на передовой с 2015 года.

Также стало известно, что 25 января на Донбассе в зоне проведения ООС погиб военнослужащий ВСУ Михаил Ошурко из Ривненской области.

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