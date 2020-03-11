На Одесщине произошло жуткое смертельное ДТП. Фото

На трассе Одесса – Рени возле села Подгорное 11 марта произошло ДТП с участием легкового автомобиля Daewoo Lanos и микроавтобуса Mercedes.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В результате столкновения пассажирка микроавтобуса, который буквально превратился в груду металла, жительница Саратского района погибла на месте. Два водителя и пассажирка легковушки получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Обстоятельства смертельной аварии устанавливает полиция.

На Одесщине произошло жуткое смертельное ДТП od.npu.gov.ua

На Одесщине произошло жуткое смертельное ДТП od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине в селе Сафьяны Измаильского района поздно вечером 9 марта местный житель за рулем легкового автомобиля Opel Ascona по неизвестным причинам въехал в дерево, после чего машина загорелась.

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