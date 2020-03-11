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11 марта • обновлено в 17:19
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На Одесщине произошло жуткое смертельное ДТП. Фото

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На трассе Одесса – Рени возле села Подгорное 11 марта произошло ДТП с участием легкового автомобиля Daewoo Lanos и микроавтобуса Mercedes.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В результате столкновения пассажирка микроавтобуса, который буквально превратился в груду металла, жительница Саратского района погибла на месте. Два водителя и пассажирка легковушки получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Обстоятельства смертельной аварии устанавливает полиция.

На Одесщине произошло жуткое смертельное ДТП

На Одесщине произошло жуткое смертельное ДТП

od.npu.gov.ua

На Одесщине произошло жуткое смертельное ДТП

На Одесщине произошло жуткое смертельное ДТП

od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине в селе Сафьяны Измаильского района поздно вечером 9 марта местный житель за рулем легкового автомобиля Opel Ascona по неизвестным причинам въехал в дерево, после чего машина загорелась.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
ДТП новости Одессы
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