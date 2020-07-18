На Одесщине произошло страшное ДТП: 6 человек погибли, 3 – в больнице

Происшествия 09:14, 18.07.2020 Обновлено: 09:39, 18.07.2020

В субботу, 18 июля, утром возле села Сафьяны Измаильского района Одесской области произошло масштабное ДТП с человеческими жертвами.

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибло 6 человек (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Еще 3 человека были госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 года рождения.

К деблокации погибших от ГСЧС было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

По информации "Бессарабия INFORM", вследствие лобового столкновения погибли все пассажиры и водитель "восьмерки", а также два человека, находившихся в Mitsubishi.

Другие подробности выясняются.

В результате ДТП в Одесской области погибли 6 человек
Telegram ГСЧС Украины
На Одесщине произошло лобовое столкновение "восьмерки" и Mitsubishi
bessarabiainform.com
В столкновении легковушек на Одесщине 6 погибших и 3 пострадавших
bessarabiainform.com
Спасатели деблокировали погибших в ДТП на Одесщине
bessarabiainform.com
В аварии на Одесщине пострадал 2-летний ребенок
bessarabiainform.com
Масштабное ДТП произошло возле села Сафьяны Измаильского района
bessarabiainform.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Старообуховской трассе 12 июля случилось масштабное смертельное ДТП. Погибли четыре человека: муж с женой, а также девочка умерли почти сразу, а мальчик – позже.

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