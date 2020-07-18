На Одесщине произошло страшное ДТП: 6 человек погибли, 3 – в больнице

В субботу, 18 июля, утром возле села Сафьяны Измаильского района Одесской области произошло масштабное ДТП с человеческими жертвами.

Как сообщается на официальном сайте ГСЧС, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибло 6 человек.

Еще 3 человека были госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 года рождения.

К деблокации погибших от ГСЧС было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Других подробностей ДТП пока нет.

В результате ДТП в Одесской области погибли 6 человек Telegram ГСЧС Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Старообуховской трассе 12 июля случилось масштабное смертельное ДТП. Погибли четыре человека: муж с женой, а также девочка умерли почти сразу, а мальчик – позже.