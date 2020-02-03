На Одесщине произошло опасное ЧП на серном терминале. Фото и видео

На Одесщине в порту Черноморска 3 февраля нагрузок не выдержали стены хранилища серы – так называемого бунта.

Сырье высыпалось на железнодорожный состав, в результате чего один из вагонов перевернулся. Об этом сообщили на странице 1-го терминала порта в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Работники порта занимаются ликвидацией его последствий. По предварительной версии, бунт с серой лопнул от переполнения.

На Одесщине произошло опасное ЧП на серном терминале ГП "МТП "Черноморск" 1 терминал/Facebook

На Одесщине произошло опасное ЧП на серном терминале ГП "МТП "Черноморск" 1 терминал/Facebook

На Одесщине произошло опасное ЧП на серном терминале ГП "МТП "Черноморск" 1 терминал/Facebook

На Одесщине произошло опасное ЧП на серном терминале ГП "МТП "Черноморск" 1 терминал/Facebook

На Одесщине произошло опасное ЧП на серном терминале ГП "МТП "Черноморск" 1 терминал/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в паромном терминале Черноморского порта от голода и жажды умирали три сотни овец, которых запретила вывозить ветеринарная служба.

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