Главная Новости
3 февраля • обновлено в 14:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

На Одесщине произошло опасное ЧП на серном терминале. Фото и видео

942
Читать материал на украинском

На Одесщине в порту Черноморска 3 февраля нагрузок не выдержали стены хранилища серы – так называемого бунта.

Сырье высыпалось на железнодорожный состав, в результате чего один из вагонов перевернулся. Об этом сообщили на странице 1-го терминала порта в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Новости
Водитель фуры угорел в своем авто в порту под Одессой. Фото

В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Работники порта занимаются ликвидацией его последствий. По предварительной версии, бунт с серой лопнул от переполнения.

На Одесщине произошло опасное ЧП на серном терминале

На Одесщине произошло опасное ЧП на серном терминале

ГП "МТП "Черноморск" 1 терминал/Facebook

На Одесщине произошло опасное ЧП на серном терминале

На Одесщине произошло опасное ЧП на серном терминале

ГП "МТП "Черноморск" 1 терминал/Facebook

На Одесщине произошло опасное ЧП на серном терминале

На Одесщине произошло опасное ЧП на серном терминале

ГП "МТП "Черноморск" 1 терминал/Facebook

На Одесщине произошло опасное ЧП на серном терминале

На Одесщине произошло опасное ЧП на серном терминале

ГП "МТП "Черноморск" 1 терминал/Facebook

На Одесщине произошло опасное ЧП на серном терминале

На Одесщине произошло опасное ЧП на серном терминале

ГП "МТП "Черноморск" 1 терминал/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в паромном терминале Черноморского порта от голода и жажды умирали три сотни овец, которых запретила вывозить ветеринарная служба.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
5
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги