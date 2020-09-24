На Одесщине произошло крупное ДТП: двое погибших и 4 раненых. Фото

В ночь на 24 сентября в Одесской области в Овидиопольском районе в ДТП погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ региона, еще четверых человек с травмами доставили в больницу.

"21-летний водитель Toyota Cresta не справился с управлением, в результате чего автомобиль, в котором находились шестеро молодых людей в возрасте от 18 до 21-го года, перевернулся в кювет. 18-летний парень от полученных травм погиб мгновенно, 19-летний – умер в больнице, других пострадавших доставили в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Разбитое в ДТП авто

Глава Овидиопольского отдела полиции Олег Чукань добавил, что 21-летнего водителя, который получил незначительные травмы, задержали.

Начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 УКУ. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Полиция на месте ДТП

Врачи предоставляли первую помощь

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе пьяный водитель на Lexus влетел в два припаркованных автомобиля и перевернулся.