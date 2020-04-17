Прихожане монастыря УПЦ МП на Одесщине заразились коронавирусом

В Одесской области коронавирус COVID-19 подтвердили у трех представителей Свято-Воскресенского Теплодарского монастыря УПЦ МП.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Свято-Воскресенский Теплодарский монастырь 048

Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили на Facebook-странице Антикризисного штаба области. Уточняется, что по состоянию на утро заявлялось о 93 случаях COVID-19 в регионе, позже стало известно о еще четырех.

В ходе брифинга и.о. директора департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Наталья Одарий-Захарьева сообщила, что трое новых инфицированных – это прихожане монастыря. Она добавила, что монастырь закрыли после обнаружения там первого случая COVID-19.

"Таким образом, в нашем регионе уже 97 человек больны COVID-19. Из них 33 – в Одессе, 25 – в Подольске. Возраст самого младшего больного – 3 года, самого старшего – 87 лет", – сказано в сообщении Антикризисного штаба.

Добавим, таким образом в одесском монастыре УПЦ МП уже 4 подтвержденных случая коронавируса.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Одесской епархии УПЦ МП сообщили, что насельница Свято-Воскресенского Теплодарского женского монастыря, у которой подтвердился диагноз COVID-19, не является их монахиней.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!