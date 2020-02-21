На Одесщине пожарные спасли малыша из смертельного пожара

В Белгороде-Днестровском Одесской области поздно вечером 20 февраля случился пожар в частном доме. В результате погиб 29-летний мужчина, а его 3-летний племянник с ожогами 80% процентов тела в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службах Нацполиции и ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Погибший мужчина жил со своей сестрой и ее сыном. Во время трагедии 24-летняя женщина отлучилась в магазин, а когда вернулась, дом уже горел. Пожарные ликвидировали возгорание на площади в 60 кв. м. Предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с печным отоплением.

Полиция открыла уголовное производство и назначила экспертизы. Идет следствие.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в селе Черная Одесской области в пожаре погибли четверо детей. ЧП произошло в частном доме.

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