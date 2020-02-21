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21 февраля • обновлено в 11:44
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На Одесщине пожарные спасли малыша из смертельного пожара. Фото с места ЧП

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В Белгороде-Днестровском Одесской области поздно вечером 20 февраля случился пожар в частном доме. В результате погиб 29-летний мужчина, а его 3-летний племянник с ожогами 80% процентов тела в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службах Нацполиции и ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Погибли во сне: в Одессе произошел смертельный пожар в жилом доме

Погибший мужчина жил со своей сестрой и ее сыном. Во время трагедии 24-летняя женщина отлучилась в магазин, а когда вернулась, дом уже горел. Пожарные ликвидировали возгорание на площади в 60 кв. м. Предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с печным отоплением.

Полиция открыла уголовное производство и назначила экспертизы. Идет следствие.

На Одесщине пожарные спасли малыша из смертельного пожара

На Одесщине пожарные спасли малыша из смертельного пожара

od.npu.gov.ua

На Одесщине пожарные спасли малыша из смертельного пожара

На Одесщине пожарные спасли малыша из смертельного пожара

od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в селе Черная Одесской области в пожаре погибли четверо детей. ЧП произошло в частном доме.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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