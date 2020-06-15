На Одесщине после дождя затопило город и села: видео катастрофы

В Одесской области из-за обильных дождей вода затопила город Рени и соседние села.

Как сообщил в Facebook заместитель председателя Одесского областного совета Юрия Димчогло, стихия бушевала 13-14 июня.

"В селах Ренийского района и в самом городе Рени в результате проливных дождей произошло массовое затопление улиц и частных подворий населенных пунктов. Особенно катастрофические разрушения дорог и улиц наблюдались в селах Долинское, Лиманское, Котловина и Нагорное", – написал чиновник.

Потоп в Одесской области Скриншот

Димчогло отметил, что ликвидация последствий потопа станет ударом для местных бюджетов.

"Это катастрофа для местных бюджетов, и так опустошенных экономическим кризисом, засухой и борьбой с короновирусом", – добавил он.

Потоп в Одесской области Скриншот

Потоп в Одесской области Скриншот

Потоп в Одесской области Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье мощные ливни вызвали локальные потопы, водой повреждены более 40 домохозяйств.