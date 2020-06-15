На Одесщине после дождя затопило город и села: видео катастрофы

Тимур Григоренко Происшествия 09:58, 15.06.2020 Обновлено: 10:30, 15.06.2020

В Одесской области из-за обильных дождей вода затопила город Рени и соседние села.

Как сообщил в Facebook заместитель председателя Одесского областного совета Юрия Димчогло, стихия бушевала 13-14 июня.

"В селах Ренийского района и в самом городе Рени в результате проливных дождей произошло массовое затопление улиц и частных подворий населенных пунктов. Особенно катастрофические разрушения дорог и улиц наблюдались в селах Долинское, Лиманское, Котловина и Нагорное", – написал чиновник.

Потоп в Одесской области
Скриншот

Димчогло отметил, что ликвидация последствий потопа станет ударом для местных бюджетов.

"Это катастрофа для местных бюджетов, и так опустошенных экономическим кризисом, засухой и борьбой с короновирусом", – добавил он.

Потоп в Одесской области
Скриншот
Потоп в Одесской области
Скриншот
Потоп в Одесской области
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье мощные ливни вызвали локальные потопы, водой повреждены более 40 домохозяйств.

Комментировать
Одесса Происшествия

Смотрите также

Под Одессой умерла участница ультрамарафона, которую искали 8 часов

Тищенко возглавил штаб "Слуги народа" в Киеве

ВСУ разгромили позицию террористов "ДНР": стало известно о новой победе

Очень любили друг друга и вместе ушли: эксклюзив о гибели полковника с женой в ДТП под Киевом

"Крым? Тут сложнее": Саленко призвал "заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией"