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3 февраля • обновлено в 14:59
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На Одесщине поймали курьера с кокаином. Фото

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На Одесщине в пункте пропуска "Кучурган" на границе с Молдовой сотрудники СБУ задержали наркокурьера с кокаином и амфетамином.

Около 100 граммов порошка из Евросоюза мужчина пытался провезти в Молдову. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Как отметили в ведомстве, в октябре прошлого года в Одессе был задержан сообщник курьера. Он организовал почтовый канал переправки психотропов в Украину. Товар он сбывал на территории нашей страны, а также отправлял покупателям за границу.

В отношении обоих открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (Контрабанда наркотиков). Она предусматривает от 10 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

На Одесщине поймали курьера с кокаином

На Одесщине поймали курьера с кокаином

СБУ

На Одесщине поймали курьера с кокаином

На Одесщине поймали курьера с кокаином

СБУ

На Одесщине поймали курьера с кокаином

На Одесщине поймали курьера с кокаином

СБУ

На Одесщине поймали курьера с кокаином

На Одесщине поймали курьера с кокаином

СБУ

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Одессой в селе Александровка на специальном предприятии сотрудники СБУ сожгли в печи почти 4 тонны различных наркотиков на 100 миллионов долларов.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
Служба безопасности Украины новости Одессы
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