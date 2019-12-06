На Одесщине похоронили погибшую при пожаре в колледже Ксению Бабенко. Фото

На Одесщине в селе Новониколаевка Килийского района 6 декабря простились с погибшей при пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 17-летней студенткой Ксенией Бабенко.
Церемония прошла во дворе школы, где училась Ксения и работает учительницей ее мама. Об этом сообщает издание bessarabiainform (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Проститься с погибшей пришли не только жители Новониколаевки, но и соседних сел. Ксению все знали как отличницу, прекрасную, смешливую и бойкую девушку.
На Одесщине похоронили погибшую при пожаре в колледже Ксению Бабенко
Андрей Белый/Facebook
На Одесщине похоронили погибшую при пожаре в колледже Ксению Бабенко
bessarabiainform.com
На Одесщине похоронили погибшую при пожаре в колледже Ксению Бабенко
bessarabiainform.com
На Одесщине похоронили погибшую при пожаре в колледже Ксению Бабенко
bessarabiainform.com
На Одесщине похоронили погибшую при пожаре в колледже Ксению Бабенко
bessarabiainform.com
На Одесщине похоронили погибшую при пожаре в колледже Ксению Бабенко
bessarabiainform.com
На Одесщине похоронили погибшую при пожаре в колледже Ксению Бабенко
bessarabiainform.com
На Одесщине похоронили погибшую при пожаре в колледже Ксению Бабенко
bessarabiainform.com
На Одесщине похоронили погибшую при пожаре в колледже Ксению Бабенко
bessarabiainform.com
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Ксению привезли в больницу в агонии. Она умерла спустя 15 минут после госпитализации.
Во время пожара девушка выпрыгнула из окна 5 этажа.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Пожар в колледже Одессы" на OBOZREVATEL.