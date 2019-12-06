На Одесщине похоронили погибшую при пожаре в колледже Ксению Бабенко. Фото

На Одесщине в селе Новониколаевка Килийского района 6 декабря простились с погибшей при пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 17-летней студенткой Ксенией Бабенко.

Церемония прошла во дворе школы, где училась Ксения и работает учительницей ее мама. Об этом сообщает издание bessarabiainform (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Проститься с погибшей пришли не только жители Новониколаевки, но и соседних сел. Ксению все знали как отличницу, прекрасную, смешливую и бойкую девушку.

На Одесщине похоронили погибшую при пожаре в колледже Ксению Бабенко Андрей Белый/Facebook

На Одесщине похоронили погибшую при пожаре в колледже Ксению Бабенко bessarabiainform.com

На Одесщине похоронили погибшую при пожаре в колледже Ксению Бабенко bessarabiainform.com

На Одесщине похоронили погибшую при пожаре в колледже Ксению Бабенко bessarabiainform.com

На Одесщине похоронили погибшую при пожаре в колледже Ксению Бабенко bessarabiainform.com

На Одесщине похоронили погибшую при пожаре в колледже Ксению Бабенко bessarabiainform.com

На Одесщине похоронили погибшую при пожаре в колледже Ксению Бабенко bessarabiainform.com

На Одесщине похоронили погибшую при пожаре в колледже Ксению Бабенко bessarabiainform.com

На Одесщине похоронили погибшую при пожаре в колледже Ксению Бабенко bessarabiainform.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Ксению привезли в больницу в агонии. Она умерла спустя 15 минут после госпитализации.

Во время пожара девушка выпрыгнула из окна 5 этажа.

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