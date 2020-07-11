На Одесщине подростки убили турка: появилась новая информация о погибшем

Жертва жесткого убийства в Белгород-Днестровске Одесской области, 68-летний гражданин Турции Хасан Илдирими часто приводил домой девочек-подростков.

Об этом рассказали соседи погибшего, передают "Факты". По их словам, мужчина якобы был педофилом.

"Девочки. Водил ли девушек? Как часто? Да, каждый день. В последнее время одна была, черненькая. Я ее видел здесь несколько раз", – рассказал Никита.

Другие соседи уточнили, что одна из девочек лет 15-16-ти приезжала к турку на такси, а тот рассчитывался за нее с водителем и затем отводил в квартиру.

Также подозреваемая в убийстве рассказала, что именно происходило в день убийства.

"Мы начали драться, после чего он потерял сознание. Пришли, чтобы избавиться от него, зарезать, вынести и закопать в мусорных мешках", – отметила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белгород-Днестровском Одесской области задержали двух 17-летних подростков, которых подозревают в убийстве 68-летнего турка. Его тело расчленили и закопали.