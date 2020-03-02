На Одесщине парень задушил молодую жену и сбросил в колодец

На Одесщине правоохранители задержали жителя Лиманского района по подозрению в покушении на убийство сожительницы.

24-летний мужчина во время ссоры выбросил девушку в колодец. Об этом рассказали в пресс-службе Лиманского отдела Нацполиции в Одесской области.

На Одесщине парень бросил молодую жену в колодец tri-kolodtsa.ru

"После ссоры в молодой семье 24-летний мужчина ушел из дома, но, остыв, вернулся "мириться". Когда же вместо ожидаемого примирения конфликт вспыхнул с новой силой и даже перерос в драку, парень стал душить жену, а потом, без сознания, бросил её в колодец", – сообщили в полиции.

Спас потерпевшую брат, который услышал ее крики. С черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга 27-летнюю женщину доставили в больницу. Угроза ее жизни уже прошла.

Правонарушителя полицейские разыскали тот же день. Прихватив с собой телефон "любимой" и несколько сэкономленных ею тысяч гривен, он бродил по селу в поисках убежища.

По факту покушения на убийство следователи начали производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, с ним проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о правовой квалификации других противоправных действий подозреваемого.

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