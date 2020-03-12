На Одесщине в Измаильском районе полицейские привлекли к ответственности 33-летнюю женщину, которая на несколько дней оставила дома троих маленьких детей.

На горе-мать составили протокол по ч. 1 ст. 184 Административного кодекса Украины (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители узнали от медиков, что в больницу с простудой доставили 2-летнего мальчика. В скорую позвонила его соседка, которая зашла в дом к детям, потому что несколько дней не видела их матери.

На место выехали полицейские и застали там еще двух малышей. За ними никто не присматривал, в комнатах царили беспорядок и антисанитария, вся еда была испорчена.

Детей доставили в реабилитационный центр. Мать пришла в полицию поинтересоваться их судьбой только через сутки. Женщине дали несколько месяцев на переоценку ценностей и на то, чтобы привести дом в порядок. А пока дети будут находиться в приюте. Материалы в отношении горе-матери направили в суд.

На Одесщине наказали горе-мать, оставившую детей на несколько дней Я и закон (Иллюстрация)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, молодая одесситка заперла своих малолетних детей в квартире на двое суток, а сама ушла "отдыхать". Чтобы выбраться из закрытой квартиры, старший мальчик открыл окно и пытался прыгнуть с четвертого этажа.

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