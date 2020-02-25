В Одесской области нетрезвый гость забил до смерти хозяина дома и выбросил тело на окраине села. Трагедия случилась в Любашевке Одесской области.

Конфликт между мужчинами, который возник в ходе совместного употребления спиртного, закончился тем, что 27-летний гость стал избивать 54-летнего хозяина, забив его до смерти, сообщили в пресс-службе областной полиции.

В полицию обратилась мать погибшего, сообщившая, что 17 февраля ее сын пропал и не выходит на связь. На поиски пропавшего был ориентирован личные состав подразделения полиции. Вскоре правоохранители обнаружили его тело с признаками насильственной смерти в карьере за селом. Согласно выводам экспертов, смерть наступила в результате ушиба головного мозга и черепно-мозговой травмы.

Подозреваемого быстро вычислили и задержали. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы, сроком до 10 лет.

На Одесщине мужчина забил до смерти знакомого и выбросил тело (иллюстрация)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области в селе Карналиевка Белгород-Днестровского района 41-летний сотрудник полиции охраны, который был за рулем мотоцикла, не справился с управлением и опрокинулся. В результате аварии погиб 42-летний пассажир.

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