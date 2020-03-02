В Одесской области суд приговорил к 10 годам тюрьмы мужчину, который забил до смерти супругу, оставив без матери 4 детей. Младшему ребенку на момент смерти матери было всего два месяца.

Трагедия произошла летом 2019 года в одном из сел Раздельнянского района Одесской области, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как было установлено следствием, июньской ночью 35-летний житель Одесской области, будучи нетрезвым, спровоцировал конфликт с женой, во время которого избил ее до смерти.

В суде обвиняемый не признал свою вину, заявив, что пытался спасти супругу, которой стало плохо. Якобы, он пытался привести ее в чувства с помощью непрямого массажа сердца.

Суд не счел версию обвиняемого правдивой и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Таким образом, четверо детей оказались под опекой государства.

На Одесщине многодетный отец забил до смерти жену (иллюстрация) yandex.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области нетрезвый гость забил до смерти хозяина дома и выбросил тело на окраине села. Трагедия случилась в Любашевке Одесской области. Конфликт между мужчинами возник в ходе совместного употребления спиртного.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал