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2 марта • обновлено в 13:17
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На Одесщине многодетный отец забил до смерти жену

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В Одесской области суд приговорил к 10 годам тюрьмы мужчину, который забил до смерти супругу, оставив без матери 4 детей. Младшему ребенку на момент смерти матери было всего два месяца.

Трагедия произошла летом 2019 года в одном из сел Раздельнянского района Одесской области, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Как было установлено следствием, июньской ночью 35-летний житель Одесской области, будучи нетрезвым, спровоцировал конфликт с женой, во время которого избил ее до смерти.

В суде обвиняемый не признал свою вину, заявив, что пытался спасти супругу, которой стало плохо. Якобы, он пытался привести ее в чувства с помощью непрямого массажа сердца.

Суд не счел версию обвиняемого правдивой и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Таким образом, четверо детей оказались под опекой государства.

На Одесщине многодетный отец забил до смерти жену (иллюстрация)

На Одесщине многодетный отец забил до смерти жену (иллюстрация)

yandex.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области нетрезвый гость забил до смерти хозяина дома и выбросил тело на окраине села. Трагедия случилась в Любашевке Одесской области. Конфликт между мужчинами возник в ходе совместного употребления спиртного.

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Место
Украина Одесса
Теги
убийство новости Одессы
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