Неудачно “пошутила” с правоохранителями жительница Арциза Одесской области, которая сделала ложное сообщение об исчезновении несовершеннолетнего сына. Как оказалось, парень просто был у отца, о чем мать знала.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, 47-летняя жительница райцентра сообщила о пропаже 13-летнего сына, который, якобы, не появлялся дома около трех дней. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца)

В течение нескольких часов полицейские отыскали парня и выяснили, что он никуда не пропадал, а ушел на несколько дней жить к отцу, устав от того, что мать злоупотребляет алкоголем и отказывается выполнять родительские обязанности. И о том, куда он уходит, сын рассказал матери.

На Одесщине мать поплатилась за звонок в полицию о пропавшем сыне od.npu.gov.ua

Когда женщину вызвали в полицию для пояснений, она явилась туда пьяная и не смогла толком объяснить, зачем сделала неправдивое сообщение о пропаже сына.

В отношение горе-матери, в итоге, составили административные протоколы по трем статьям КУпАП - ч. 2 ст. 184 (Невыполнение родительских обязанностей), ст. 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб), а также ч. 2 ст. 178 (появление в нетрезвом виде в общественном месте). Какой штраф придется уплатить нарушительнице, определит суд.

Кроме того, правоохранители направили письмо в райгосадминистрацию относительно целесообразности дальнейшего проживания мальчика с матерью при наличии у него отца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на Киевском рынке была замечена пьяная женщину с младенцем в коляске. Посетители и продавцы вызвали полицейских. Горе-мать находилась в крайне неадекватном состоянии и не могла ничего пояснить. Продавцы рынка рассказали патрульным, что видят эту женщину пьяной с ребенком, которому еще не исполнилось года, не в первый раз.

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