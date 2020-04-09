На Одесщине у трех медиков 8 апреля диагностировали Covid-19.

Об этом в ходе внеочередной сессии Одесского облсовета сообщил председатель ОГА Максим Куцый – передает Odessa.online. Также случай заражения зарегистрирован у ребенка.

"Всего было зафиксировано свыше 500 подозрений на COVID-19, анализы ПЦР дали 43 положительных результата. Были 37 подозрений у детей, и 26 – у медицинских сотрудников. К сожалению, сегодня мы можем констатировать, что заболели ребенок и трое медиков", – сказал Куцый.

Также на сессии облсовета было принято решение выделить дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом. Они составят надбавку в размере от 100 до 200 процентов оклада – в зависимости от типа медучреждения.

На Одесщине коронавирусом заразились трое медиков ТСН

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 09:30 9 апреля лабораторно подтверждены 43 случая инфицирования COVID-19 в Одесской области. По данным Одесской ОГА, количество заболевших в регионе за сутки возросло на 11 человек.