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9 апреля • обновлено в 15:15
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На Одесщине коронавирусом заразились трое медиков

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На Одесщине у трех медиков 8 апреля диагностировали Covid-19.

Об этом в ходе внеочередной сессии Одесского облсовета сообщил председатель ОГА Максим Куцый – передает Odessa.online. Также случай заражения зарегистрирован у ребенка.

"Всего было зафиксировано свыше 500 подозрений на COVID-19, анализы ПЦР дали 43 положительных результата. Были 37 подозрений у детей, и 26 – у медицинских сотрудников. К сожалению, сегодня мы можем констатировать, что заболели ребенок и трое медиков", – сказал Куцый.

Также на сессии облсовета было принято решение выделить дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом. Они составят надбавку в размере от 100 до 200 процентов оклада – в зависимости от типа медучреждения.

На Одесщине коронавирусом заразились трое медиков

На Одесщине коронавирусом заразились трое медиков

ТСН

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 09:30 9 апреля лабораторно подтверждены 43 случая инфицирования COVID-19 в Одесской области. По данным Одесской ОГА, количество заболевших в регионе за сутки возросло на 11 человек.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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