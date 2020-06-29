На Одесщине избили руководство нацпарка "Тузловские лиманы". Фото

В Одесской области 29 июня жестоко избили руководство национального природного парка "Тузловские лиманы", которые осуществляли осмотр охраняемых территорий.

Среди пострадавших – заместитель руководителя нацпарка Иван Русев и исполняющая обязанности директора Ирина Выхрыстюк, а также один из инспекторов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава одесского "Автомайдана" Виталий Устименко.

"Титушки" разбили Ивану Трифоновичу переносицу и, похоже, сломали ребро. У Ирины ушибы лица. Пострадал также инспектор НПП Виталий Димов. Сейчас они пишут очередное заявление и дают объяснения. Теперь им ничего не угрожает, проходить обследование", – написал он.

Активист отметил, что, по предварительной информации, нападавшие якобы имеют отношение к охранной фирмы и работают "по заказу семьи, которая претендует на завладение 30 гектаров территории национального парка".

Пострадавший Иван Русев (Facebook Виталия Устименко)

"Я уже не апеллирую в полицию, просто сегодня снова пострадали хорошие люди, которые рубятся за вашу природу", – прокомментировал он, опубликовав фото избитого Ивана Русева.

Эколог же со своей стороны заявил, что больше всего среди его коллег пострадала и. о. директора Ирина Выхрыстюк – жена предпринимателя побила ее палкой.

"Светлана ворвалась к автомобилю нацпарка, где сидела и работала Ирина Выхрыстюк, била ее палкой и рвала ее волосы... Прорваться к авто нам было сложно, ее окружили отморозки охранного агентства... Мы получили травмы, условно можно сказать терпимые, дали показания полиции, едем на судмедэкспертизу", – написал Русев в Facebook.

Скриншот сообщения (Facebook Виталия Устименко)

Отмечается, что между руководством нацпарка и семьей конфликт продолжается давно. В частности, еще в 2016 году глава этой семьи якобы силой пытался отстоять возможность охотиться и ловить рыбу на косе, отделяющей Тузловские лиманы от моря. В этом году в январе НПП через суд заставил бизнесмена прекратить незаконное использование 30 гектаров заповедного Лебедивского леса, однако конфликт на этом не был исчерпан.

Избитый эколог рассказал о нападении на него и коллег (Facebook Ivan Rusev)

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году в Беляевском районе Одесской области неизвестные похитили ребенка директора НПП "Тузловские лиманы", эколога Ивана Русева. Он отметил, что на его сына Романа напали 8 человек и отвезли на лодке в глубь Днестровских плавней.