На Одесщине иностранец избил и привязал на цепь ребенка: мать "ничего не видела"

В Одесской области полицейские объявили подозрение гражданину соседнего государства в нанесении телесных повреждений ребенку и незаконном лишении его свободы.

Как сказано на сайте областного управления Национальной полиции, 50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил в лицо 10-летнего сына своей сожительницы и привязал его за ногу цепью к батарее.

В полицию обратилась бабушка ребенка, которой об инциденте рассказала его 15-летняя сестра. Мать детей, как отметили в полиции, неоднократно привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. Она также утверждает, что "не видела, чтобы сожитель оскорблял детей".

В ходе досудебного расследования из дома семьи полицейские изъяли цепь, которой правонарушитель "воспитывал" мальчика, и другие вещественные доказательства его противоправных действий.

Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Одессой в селе Александровка на специальном предприятии сотрудники СБУ сожгли в печи почти 4 тонны различных наркотиков.