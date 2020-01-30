На Одесщине областная прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно начальника отдела молодежи и спорта Арцизской райадминистрации и директора подрядной организации, причастных к растрате и завладению бюджетных денег, выделенных на капитальный ремонт бывшего детского сада.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По плану, после ремонта в здании должен был быть обустроен дом детского творчества. Но у обвиняемых на выделенные деньги были свои планы.

Чиновник администрации с сообщником, зная, что капитальный ремонт не выполнен, составили и подписали акты о приеме работ. На основании этих документов на счет подрядной организации из бюджета было переведено более полумиллиона гривен.

Махинация была раскрыта. Прокуроры подали иск в суд и наложили арест на имущество обвиняемых. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.

На Одесщине чиновники украли у детей полмиллиона гривен Антикор (Иллюстрация)

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