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18 декабря • обновлено в 14:29
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На Одесщине накажут любителя детского порно: что ему грозит

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Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего жителя райцентра Балта, который занимался распространением детской порнографии.

Как сообщили на странице прокуратуры в Facebook, следствие установило, что в марте этого года мужчина со своей электронной почты отправил на 45 адресов ссылку на облачное хранилище. Этой ссылкой он предоставил доступ к 25 видеозаписям и изображением, которые имеют признаки детской порнографии.

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Обвиняемому грозит до 12 лет тюрьмы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отреагировала на скандал в Одессе, где в гинекологическом кабинете пациенток снимали скрытой камерой и выкладывали видео на порносайты.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина
Теги
новости Одессы порно
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