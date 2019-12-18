На Одесщине накажут любителя детского порно: что ему грозит

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего жителя райцентра Балта, который занимался распространением детской порнографии.

Как сообщили на странице прокуратуры в Facebook, следствие установило, что в марте этого года мужчина со своей электронной почты отправил на 45 адресов ссылку на облачное хранилище. Этой ссылкой он предоставил доступ к 25 видеозаписям и изображением, которые имеют признаки детской порнографии.

Обвиняемому грозит до 12 лет тюрьмы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отреагировала на скандал в Одессе, где в гинекологическом кабинете пациенток снимали скрытой камерой и выкладывали видео на порносайты.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал