На Одесщине 19-летний парень изнасиловал женщину с инвалидностью. Видео

На Одесщине полиция проверяет информацию об изнасиловании 19-летним парнем 37-летней женщины-инвалида.

Юноша на камеру уже сознался в преступлении, но его пока не задержали – правоохранители ждут результатов экспертизы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По версии следствия, 19-летний житель Захарьевского района зашел к своей 37-летней соседке, инвалиду 1-й группы, и изнасиловал ее. Женщина обратилась в полицию.

Парня опросили, открыли уголовное производство по факту изнасилования и пока отпустили. Решение об оглашении подозрения будет принято после получения результатов экспертных исследований.

На Одесщине 19-летний парень изнасиловал женщину с инвалидностью 2day.kh.ua (Иллюстрация)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе отчим изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу, которой едва исполнилось 15 лет.

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