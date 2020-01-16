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16 января • обновлено в 11:13
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На Одесщине 19-летний парень изнасиловал женщину с инвалидностью. Видео

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На Одесщине полиция проверяет информацию об изнасиловании 19-летним парнем 37-летней женщины-инвалида.

Юноша на камеру уже сознался в преступлении, но его пока не задержали – правоохранители ждут результатов экспертизы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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По версии следствия, 19-летний житель Захарьевского района зашел к своей 37-летней соседке, инвалиду 1-й группы, и изнасиловал ее. Женщина обратилась в полицию.

Парня опросили, открыли уголовное производство по факту изнасилования и пока отпустили. Решение об оглашении подозрения будет принято после получения результатов экспертных исследований.

На Одесщине 19-летний парень изнасиловал женщину с инвалидностью

На Одесщине 19-летний парень изнасиловал женщину с инвалидностью

2day.kh.ua (Иллюстрация)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе отчим изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу, которой едва исполнилось 15 лет.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
изнасилование новости Одессы
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