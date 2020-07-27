На Одесщине 19-летний парень изнасиловал 62-летнюю женщину

В Раздельнянском районе Одесской области полицейские задержали 19-летнего парня по подозрению в изнасиловании 62-летней женщины.

Как сказано на сайте полиции Одесской области, молодой человек ворвался в дома одинокой односельчанки, взломав входную дверь, ударил женщину по голове и изнасиловал.

В полиции сообщили, что парня разыскали спустя несколько часов в лесополосе. Он признался в содеянном и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

После задержания парню сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в общежитии Киевского политехнического института №10 с ножом напали на девушку. Молодой человек якобы хотел ее изнасиловать.