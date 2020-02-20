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20 февраля • обновлено в 15:56
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На курорте под Одессой гибнут дельфины: названа печальная причина

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Под Одессой в курортном поселке Каролино-Бугаз местные жители обнаружили труп дельфина-афалины с повреждениями, которые он мог получить, запутавшись в сетях рыбаков.

Об этом сообщили в телеграм-канале "Курс Одесса" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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В Одессе на пляж выбросило труп дельфина. Фото

По словам автора поста, мертвое животное нашли в районе базы отдыха "Экономист" и сразу позвонили в центр спасения дельфинов.

"На место происшествия оперативно выехала группа экспертов из Одессы, но, к сожалению, на месте, где лежал дельфин, остались лишь следы от джипа. Нет мертвого дельфина - нет преступления, нечего расследовать. Однако, остались свидетельства очевидцев, остались фото и видео доказательства. Исходя из характера увечий, запутавшийся дельфин с врезавшимися глубоко в тело остатками сети, долгое время оставался живым и двигался, волоча на себе остатки сетей, пока обессилев, не был выброшен на берег", – написал автор сообщения.

Местные жители утверждают, что это уже пятый за последнюю неделю случай с погибшим дельфином.

"Хотелось бы привлечь к этой проблеме внимание уполномоченных органов – экологической инспекции, полиции и других государственных структур", – пишет автор поста.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму на побережье поселка Кача были обнаружены 20 мертвых дельфинов.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Дудко Олег
Дудко Олег
Раньше эти сети ставили у крымского побережья, но теперь русские звери не позволяют евроукраинцам это делать. Необходимо жаловаться в ООН.
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