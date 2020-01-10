На киевской трассе под Одессой погиб пешеход. Фото и видео

На трассе Киев-Одесса насмерть сбили пешехода. Трагедия случилась под Одессой вечером 9 января.

В районе торгового центра “Новая Линия” автомобиль Skoda сбил 58-летнего мужчину. В результате наезда он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, сообщили в пресс-служба ГУНП в Одесской области (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Предварительно, он пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

На киевской трассе под Одессой погиб пешеход od.npu.gov.ua

На киевской трассе под Одессой погиб пешеход od.npu.gov.ua

Видео с места происшествия также опубликовал Telegram-канал "XYDESSA".

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 19 декабря на трассе Одесса-Рени в районе села Утконосовка произошло жуткое ДТП – в условиях сильного тумана грузовик Ford насмерть сбил пешехода, а после лоб в лоб врезался в легковой автомобиль, водитель которого также погиб.

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