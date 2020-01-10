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10 января • обновлено в 13:36
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На киевской трассе под Одессой погиб пешеход. Фото и видео

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На трассе Киев-Одесса насмерть сбили пешехода. Трагедия случилась под Одессой вечером 9 января.

В районе торгового центра “Новая Линия” автомобиль Skoda сбил 58-летнего мужчину. В результате наезда он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, сообщили в пресс-служба ГУНП в Одесской области (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Предварительно, он пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

На киевской трассе под Одессой погиб пешеход

На киевской трассе под Одессой погиб пешеход

od.npu.gov.ua

На киевской трассе под Одессой погиб пешеход

На киевской трассе под Одессой погиб пешеход

od.npu.gov.ua

Видео с места происшествия также опубликовал Telegram-канал "XYDESSA".

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 19 декабря на трассе Одесса-Рени в районе села Утконосовка произошло жуткое ДТП – в условиях сильного тумана грузовик Ford насмерть сбил пешехода, а после лоб в лоб врезался в легковой автомобиль, водитель которого также погиб.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы ДТП
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