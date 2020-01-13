На Донбассе умер военный врач из Измаила: что о нем известно

В зоне проведения Операции объединенных сил скончался военный медик, экс-руководитель Измаильского пограничного госпиталя в Одесской области Александр Булык. На 48 году жизни у него отказало сердце.

После службы в Измаильском пограничном госпитале Александр продолжил военную карьеру в Измаильской пограничной комендатуре быстрого реагирования (ПКБР — спецназ ГПСУ), откуда позже был направлен на службу в зону ООС (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

11 января Александра Булыка провели в последний путь родные и близкие, побратимы и земляки. Военного врача похоронили в его родном городе Великие Мосты Львовской области, где 11 января был объявлен днем траура.

На Донбассе умер военный врач из Измаила Александр Булык Facebook Кинологического учебного центра

На Донбассе умер военный врач из Измаила Александр Булык Facebook Кинологического учебного центра

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2019 года боевые потери украинской армии в войне на Донбассе составили 97 погибших. Вследствие боев были ранены 499 украинских военнослужащих, еще 78 получили другие повреждения. Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос "BBC News Украина".

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