Моряк из Одессы таинственно пропал в Индийском океане: что известно

В Индийском океане пропал моряк-одессит. Парень бесследно исчез с борта контейнеровоза THALASSA PATRIS, на котором он успел поработать всего 4 дня. Исчезновение 24-летнего Владислава Маслова команда судна обнаружила у побережья Шри-Ланки 23 ноября.

Как сообщила OBOZREVATEL сестра пропавшего Евгения Савищева, - она узнала о происшествии от представителей судовладельца. В свою очередь, жене Владислава о происшествии сообщил капитан, и то - лишь на третьи сутки после исчезновения. По словам Евгении, все это время контейнеровоз продолжал следовать своим курсом. То есть, обнаружив исчезновение человека с борта, команда и, в первую очередь, капитан, не подняла тревогу и не запросила помощи от спасательных и поисковых служб ближних государств.

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По словам сестры Владислава, последний раз он читал сообщения в мессенджере 22 ноября. А на следующий день его телефон перестал отвечать на звонки. В настоящий момент известно, что, спустя 5 дней с момента исчезновения, капитан согласился вернуться в район, где остальные члены экипажа видели Владислава последний раз. Но в данный момент судно продолжает следовать в один из портов Греции, поскольку, как сообщил родственникам капитан, - на воде ничего обнаружено не было. При этом, экипаж контейнеровоза почему-то не сообщает о происшествии ни экипажам встречных судов, ни властям ближних государств, которые могли бы организовать в Индийском океане полноценную поисково-спасательную операцию.

С контейнеровоза в Индийском океане пропал украинец marinetraffic.com

Родственники пропавшего одессита подозревают, что он до сих пор может находиться на судне, на борту которого произошло что-то, о чем команда пытается умолчать. В условиях полной неопределенности такую версию выдвинул отец моряка, который сам моряк с многолетним опытом.

С контейнеровоза в Индийском океане пропал украинец marinetraffic.com

"Сейчас дипломаты пытаются добиться, чтоб судовладелец дал разрешение попасть родственникам на борт, когда судно будет в порту в Египте, в районе 1 декабря. Туда хотим зайти с полицией. Нужно допросить экипаж", - рассказала сестра пропавшего Евгения Савищева.

Семье уже удалось добиться объявления пропавшего в международный розыск по линии Интерпола. Также родственникам удалось задействовать в поисках Нацполицию, посольства и консульства Украины в Сингапуре, Шри-Ланке, Индии. О происшествии извещены также глава порта Коломбо, и представители Международной федерации транспортных рабочих.

Также к разрешению ситуации подключился МИД Украины. Как сообщил заместитель директора департамента консульской службы министерства Василилий Кирилич, - в МИДе о ситуации знают, и уже работают над дальнейшими шагами на дипломатическом уровне.

Контейнеровоз THALASSA PATRIS принадлежит компании Еnese с регистрацией в Сингапуре и штаб-квартирой на Кипре. Судно идет в один из портов Греции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тихом океане обнаружены мексиканские рыбаки, почти год считавшиеся пропавшими без вести. Еще двое их коллег считаются погибшими. Как сообщил представитель рыболовной компании Koo's Fishing Co. Ltd., рыбаки пропали в океане еще в сентябре прошлого года.

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