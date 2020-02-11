На Одесщине в Татарбунарском райне полицейские задержали женщину по подозрению в убийстве своего мужа.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области.

Во время семейного конфликта 51-летняя жительница села Заречное нанесла своему супругу несколько ударов молотком по голове. 59-летний мужчина от полученных травм умер.

Женщина сама позвонила в полицию. Она рассказала следователям, что во время застолья со спиртным между ней и мужем возник конфликт, который перерос в драку. По словам хозяйки, супруг накинулся на нее с молотком, но ей удалось выхватить инструмент у него из рук и нанести обидчику несколько ударов по голове.

Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Задержанной грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Молотком по голове: на Одесщине жена убила мужа Украина криминальная

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе суд вынес приговор женщине, которая в мае прошлого года зарезала мужа-садиста на глазах у детей.

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