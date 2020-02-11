Главная Новости
11 февраля • обновлено в 13:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Молотком по голове: на Одесщине жена убила мужа

Читать материал на украинском

На Одесщине в Татарбунарском райне полицейские задержали женщину по подозрению в убийстве своего мужа.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области.

Новости
Изнасиловал мертвую и обезглавил: на Одесщине разгорелся скандал из-за жуткого убийства

Во время семейного конфликта 51-летняя жительница села Заречное нанесла своему супругу несколько ударов молотком по голове. 59-летний мужчина от полученных травм умер.

Женщина сама позвонила в полицию. Она рассказала следователям, что во время застолья со спиртным между ней и мужем возник конфликт, который перерос в драку. По словам хозяйки, супруг накинулся на нее с молотком, но ей удалось выхватить инструмент у него из рук и нанести обидчику несколько ударов по голове.

Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Задержанной грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Молотком по голове: на Одесщине жена убила мужа

Молотком по голове: на Одесщине жена убила мужа

Украина криминальная

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе суд вынес приговор женщине, которая в мае прошлого года зарезала мужа-садиста на глазах у детей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
asfdsafa nikolaev
asfdsafa nikolaev
Хватит дрoчить, есть сайт реальных секс знакомств: анонимно, бесплатно, реальные девки, без шлюх и кидал и сами хотят секса. Сам лично не первую уже снимаю там, Регайся пока Бесплатно------- https://veshok.com/259367
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги