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9 декабря • обновлено в 14:49
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Мать с детьми попала в смертельное ДТП под Одессой: фото

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В жесткой аварии фургона и легкового автомобиля утром 9 декабря в Одесской области погиб один человек, а еще четверо, среди которых двое детей, получили тяжелые телесные повреждения.

ЧП произошло между селами Выпасное и Бритовка. 34-летняя водитель легкового фургона Renault Kangoo совершила столкновение с Mitsubishi, выехав на встречную полосу. Об этом говорится в сообщении Белгород-Днестровского отдела полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото аварии, доскролльте страницу до конца).

Смертельное ДТП под Одессой

Смертельное ДТП под Одессой

Белгород-Днестровский отдел полиции

Новости
Под Одессой маршрутка попала в жуткое ДТП: много раненых. Фото

В результате ДТП женщина-водитель погибла мгновенно, а трое ее пассажиров – мальчик и девочка 7 и 8 лет и 18-летняя девушка получили тяжелые телесные повреждения. Кроме того, травмы получил и 57-летний водитель Mitsubishi. Все они госпитализированы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил дорожного движения").

Смертельное ДТП под Одессой

Смертельное ДТП под Одессой

Белгород-Днестровский отдел полиции

Смертельное ДТП под Одессой

Смертельное ДТП под Одессой

Белгород-Днестровский отдел полиции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе пьяный военный врач совершил ДТП.

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Место
Украина Одесса
Тег
ДТП в Одессе
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