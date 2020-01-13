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13 января • обновлено в 13:30
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Пассажирский бус попал в жуткую аварию под Одессой: фото с места ЧП

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Пассажирский микроавтобус "Мерседес Спринтер" перевернулся утром 13 января на автодороге Одесса-Южный в районе села Фонтанка.

Водителю пришлось выбивать лобовое стекло ногами, чтобы вылезти из буса, сообщает издание "Думская" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как уточнили в полиции, микроавтобус двигался без пассажиров. Водитель не справился с управлением и перевернулся на скользкой дороге.

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В это время на другой вызов двигалась группа сотрудников Патрульной полиции, которые остановились у места происшествия и совместно с другими водителями сумели поставить автобус на колеса.

Никто не пострадал, водитель автобуса в полицию не обращался и уехал своим ходом.

Пассажирский микроавтобус перевернулся на трассе Одесса-Южный

Пассажирский микроавтобус перевернулся на трассе Одесса-Южный

Думская

Пассажирский микроавтобус перевернулся на трассе Одесса-Южный

Пассажирский микроавтобус перевернулся на трассе Одесса-Южный

Думская

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе женщина вылетела из маршрутки на полном ходу. После этого она потеряла память.

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Украина Одесса
Теги
ДТП в Одессе новости Одессы
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