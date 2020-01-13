Пассажирский бус попал в жуткую аварию под Одессой: фото с места ЧП

Пассажирский микроавтобус "Мерседес Спринтер" перевернулся утром 13 января на автодороге Одесса-Южный в районе села Фонтанка.
Водителю пришлось выбивать лобовое стекло ногами, чтобы вылезти из буса, сообщает издание "Думская" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Как уточнили в полиции, микроавтобус двигался без пассажиров. Водитель не справился с управлением и перевернулся на скользкой дороге.
В это время на другой вызов двигалась группа сотрудников Патрульной полиции, которые остановились у места происшествия и совместно с другими водителями сумели поставить автобус на колеса.
Никто не пострадал, водитель автобуса в полицию не обращался и уехал своим ходом.
Пассажирский микроавтобус перевернулся на трассе Одесса-Южный
Думская
Пассажирский микроавтобус перевернулся на трассе Одесса-Южный
Думская
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе женщина вылетела из маршрутки на полном ходу. После этого она потеряла память.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!