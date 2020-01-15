Люди живут в страхе: в Одессе заговорили об обрушении сгоревшего колледжа. Фото

После страшного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса соседи сгоревшего дома Асвадурова опасаются, что он может обрушиться. Здание до сих пор не законсервировано, хотя после трагедии прошло уже 40 дней.

Чиновники уверены, что здание не рухнет, чего не скажешь о жителях соседнего дома, которые с ужасом ждут дождей и метелей, пишет Dumskaya (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

После трагедии вице-мэр Одессы по вопросам строительства Петр Рябоконь заявил, что на оформление технической документации на проведение работ по консервации необходимо от двух до трех недель. Тем не менее, спустя полтора месяца работы по консервации здания не просто не проведены, а даже не начинались.

Данный вопрос курирует облгосадминистрация. Недавно в ОГА состоялось совещание профильных служб, в ходе которого обсудили, что делать с домом Асвадурова. По словам строителей, пожар нанес значительный ущерб, однако несущие конструкции не разрушил. По словам председателя ОГА Максима Куцего, консервация здания нужна, чтобы накрыть его временной крышей, а также закрыть доступ на объект для горожан.

Сгоревший в Одессе колледж может рухнуть Dumskaya

Кроме того, на территории колледжа нужно провести подробные геодезические наблюдения за состоянием несущих конструкций здания. Также на памятнике архитектуры нужно установить специальные маячки для наблюдения за трещинами.

Пока речь идет только о финансировании проектно-сметной документации, на основании которой станет ясно, какая сумма необходима на саму консервацию.

Ректор Одесской государственной академии строительства и архитектуры Анатолий Ковров, комментируя ситуацию с аварийным зданием, сообщил что сотрудники ОГАСА выйдут на объект и проведут геодезические изыскания. Заодно будут обследованы и прилегающие объекты. На основании увиденного и зафиксированного будет разрабатываться проект противоаварийных работ и консервации

Несмотря на заверения чиновников, соседи сгоревшего здания, проживающие по адресу Троицкая, 23 встревожены не на шутку. И не удивительно – расстояние между двумя домами - 40 сантиметров.

"Нам этот особняк досаждал еще до пожара, с его кирпичных дымоходов периодически откалывались увесистые камни и падали нам на крышу. Что будет теперь – неясно. Во время пожара нас основательно залило, я представляю насколько пропитались стены дома Асвадурова. Внутри-то почти ничего нет, парусность здания очень высокая. Конечно, пока хорошая погода, все нормально, но мы со страхом ждем снегопадов, метелей или сильных дождей", – рассказала местная жительница Татьяна.

Особенно волнуются жители третьего этажа, которые рискуют остаться без крыши над головой в буквальном смысле. Некоторые жильцы 23-го дома считают, что дом следует признать аварийным, а людей отселить. Правда, большинство жителей с этим не согласны.

"Да, мы боимся обвала стены, но сам по себе наш дом не пострадал, трещин нет, не думаю, что есть хоть какие-то основания считать наш дом аварийным", – убежден местный житель Сергей.

В департаменте городского хозяйства сообщили, что пока оснований для отселения нет.

"На момент пожара специалисты уверяли, что несущие конструкции крепкие, и угрозы обрушения нет. Однако, если специалисты в ходе новых проверок признают дом аварийным, то конечно, мы готовы выполнить все, чтобы обезопасить жильцов соседнего дома, вплоть до отселения", – сообщили в мэрии.

Сгоревший в Одессе колледж может рухнуть Dumskaya

Сгоревший в Одессе колледж может рухнуть Dumskaya

Сгоревший в Одессе колледж может рухнуть Dumskaya

Сгоревший в Одессе колледж может рухнуть Dumskaya

Сгоревший в Одессе колледж может рухнуть Dumskaya

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