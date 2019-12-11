Люди были обречены: стали известны новые подробности трагедии в Одессе

Одесский химик, глава общественной организации "Зеленый лист" и автор пожаротехнической экспертизы в одесском Доме профсоюзов Владислав Балинский дал оценку трагедии в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Доходный дом Асвадурова, где случился пожар, был построен в 1914 году. Это одно из самых высоких и масштабных строений Одессы начала 20 века. Тем не менее, здание было построено по старой технологии, с использованием легковоспламеняющихся материалов, как в несущих конструкциях, так и в облицовке стен. Об этом Балинский написал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть план распространения огня в здании, доскролльте страницу до конца).

По словам Балинского, который неоднократно бывал в этом здании до пожара, там кроме колледжа размещался Институт морской биологии НАН Украины, Одесский отдел Института археологии НАНУ, несколько подразделений Физико-химического института имени А.В. Богатского, КП "Бюро технической инвентаризации", региональный профсоюз Национальной академии наук, госпредприятие "Одесбджолопром" и коммерческие организации.

Перемещение по зданию было ограничено. Для создания внутренних периметров под арендаторов и пользователей были использованы металлические решётки, капитальные и временные перегородки. Единая система оповещения, пожаротушения и эвакуации в здании отсутствовала. По сути, во время пожара многие люди оказались в огненной ловушке.

Балинский отмечает, что со стороны ГСЧС пожару изначально была дана неверная классификация. Спасатели не оценили реальной опасности, не присвоив ЧП ранг повышенной сложности. То, что люди вынуждены были, спасаясь от огня, выпрыгивать из окон, говорит о провале спасательной операции.

Кроме того, на первых этапах борьба с огнем осуществлялась в основном силами гражданских. К месту подогнали вышку КП "Горзелентрест", благодаря чему были спасены десятки жизней.

За два дня до трагедии в колледже сменился ответственный за пожарную безопасность. Вместо Алексея Коваля, который занимал эту должность около 5 лет, была назначена Светлана Соловей, которая просто не успела войти в курс дела и как-то исправить ситуацию.

Стали известны новые подробности трагедии в Одессе od.dsns.gov.ua

Стали известны новые подробности трагедии в Одессе od.dsns.gov.ua

Стали известны новые подробности трагедии в Одессе od.dsns.gov.ua

Стали известны новые подробности трагедии в Одессе Владислав Балинский/Facebook

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