Люди бежали в страхе: появилось новое видео обрушения дома в Одессе

В сети появились новые видео обрушения старинного жилого дома в центре Одессы на улице Канатной.

Очередной ролик опубликовал на своей Facebook-странице пользователь Максим Петрович (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео видно, как двое прохожих, ничего не подозревая, проходят рядом с огражденным зданием, которое вдруг начинает рушиться. Оба прохожих успели вовремя отбежать на другую сторону улицы.

Напомним, рано утром 9 апреля в центре Одессы частично обрушился старый дом 1893 года постройки. Предварительно, никто не пострадал.

Обрушение произошло на углу улицы Канатной и переулка Нахимова.

Несколько дней назад в старинном здании начались какие-то работы, а сам дом оградили.

В результате обрушения находившиеся в здании рабочие не пострадали. Однако не исключено, что могло завалить прохожего. На месте работает ГСЧС.

Здание, расположенное по адресу Канатная, 5 является памятником архитектуры местного значения. Это дом шестовской и новомиргородской московской биржевой артели, построенный в 1893 году. Здание использовалось в качестве товарного склада и гостиного двора для работников артели.

В Одессе обрушился старинный дом на Канатной informator.press

В Одессе обрушился старинный дом на Канатной Dumskaya

В Одессе обрушился старинный дом на Канатной Dumskaya

В Одессе обрушился старинный дом на Канатной Dumskaya

Как сообщал OBOZREVATEL,

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