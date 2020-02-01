Легковушку отбросило на тротуар: в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля "скорой". Фото

В Одессе произошло ДТП с участием кареты “скорой” помощи. Обошлось без пострадавших.

Авария случилась 1 февраля около 11:30 на перекрестке улиц Семена Палия и Марсельской, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На нерегулируемом перекрестке столкнулись автомобиль скорой помощи Ford и легковушка Fiat punto, которую от удара отбросило на тротуар.

В результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля "скорой" Александр Попеску

в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля "скорой" Александр Попеску

в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля "скорой" Александр Попеску

в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля "скорой" Александр Попеску

в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля "скорой" Александр Попеску

в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля "скорой" Александр Попеску

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на Объездной дороге утром 29 января произошло масштабное ДТП. Столкнулись 5 автомобилей: две Toyota, ВАЗ, Mazda и Nissan.

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