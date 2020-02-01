Главная Новости
1 февраля • обновлено в 18:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Легковушку отбросило на тротуар: в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля "скорой". Фото

442
Читать материал на украинском

В Одессе произошло ДТП с участием кареты “скорой” помощи. Обошлось без пострадавших.

Авария случилась 1 февраля около 11:30 на перекрестке улиц Семена Палия и Марсельской, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Новости
Проклятое место: на перекрестке в Одессе за сутки произошло второе жесткое ДТП

На нерегулируемом перекрестке столкнулись автомобиль скорой помощи Ford и легковушка Fiat punto, которую от удара отбросило на тротуар.

В результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля "скорой"

в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля "скорой"

Александр Попеску

в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля "скорой"

в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля "скорой"

Александр Попеску

в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля "скорой"

в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля "скорой"

Александр Попеску

в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля "скорой"

в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля "скорой"

Александр Попеску

в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля "скорой"

в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля "скорой"

Александр Попеску

в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля "скорой"

в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля "скорой"

Александр Попеску

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на Объездной дороге утром 29 января произошло масштабное ДТП. Столкнулись 5 автомобилей: две Toyota, ВАЗ, Mazda и Nissan.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина Одесса
Теги
ДТП новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги