Куски по всей улице: два авто попали в жуткое ДТП на перекрестке в Одессе. Видео

В Одессе поздно вечером 29 января на перекрестке улиц Большая Арнаутская и Екатерининская произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen и Сhevrolet.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Судя по видео момента аварии, размещенном на telegram-канале xydessa, водитель Volkswagen (авто черного цвета) ехал на зеленый. В то же время видно, что на всех пешеходных светофорах на перекрестке горит красный. После столкновения Сhevrolet откинуло на тротуар. К счастью, там не было людей.

Водителя Сhevrolet с травмами доставили в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Два авто попали в жуткое ДТП на перекрестке в Одессе Патрульная полиция

Два авто попали в жуткое ДТП на перекрестке в Одессе Патрульная полиция

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Одессой на киевской трассе вблизи поселка Дачное 27 января произошло масштабное ДТП с участием рейсового автобуса "Автолюкс", нескольких легковушек и грузовиков. Всего столкнулись 11 транспортных средств.

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