"Купил водяры и позвонил": в Одессе поймали обидчивого минера. Видео

В Одессе полиция задержала пьяного мужчину, который сообщил о минировании магазина на проспекте Шевченко.

Он обиделся на охранника, который не хотел пускать его в универсам из-за неадекватного поведения. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Магазин обследовали, взрывоопасных предметов не нашли. Через несколько часов после звонка 47-летнего мужчину задержали. Он все еще пребывал под воздействием спиртного. Минера, который сознался в содеянном, поместили в СИЗО. Теперь ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

"Купил водяры и позвонил": в Одессе поймали обидчивого минера od.npu.gov.ua

"Купил водяры и позвонил": в Одессе поймали обидчивого минера od.npu.gov.ua

"Купил водяры и позвонил": в Одессе поймали обидчивого минера od.npu.gov.ua

"Купил водяры и позвонил": в Одессе поймали обидчивого минера od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе поймали мужчину, который бросался на прохожих и угрожал убить себя ножницами. Неадеквата задержали на улице Академика Королева. Во время задержания мужчина вел себя агрессивно и просил отпустить его, так как он "охотник за приведениями".

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