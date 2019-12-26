В Одессе пьяный неадекват разгромил машины на парковке: фото

В Одессе задержали пьяного мужчину, который крушил припаркованные автомобили. Он успел повредить четыре машины.

Сообщение о том, что во дворе на улице Семена Палия неизвестный бьет автомобили, поступило на спецлинию “102” около 4 часов утра, уточняется на Facebook-странице Патрульной полиции Одесской области.

В Одессе задержали пьяного неадеквата, который крушил машины Facebook Патрульной полиции Одесской области

Прибыв на вызов, инспекторы застали во дворе мужчину, который вел себя неадекватно и крушил припаркованные авто. К приезду полиции пьяный хулиган успел повредить 4 машины: разбил лобовое стекло, помял капот, повредил щитки лобового стекла и сломал зеркала бокового обзора.

Увидев патрульных, нарушитель попытался убежать, но был задержан и сразу же признался, что это он повредил автомобили. Однако, мотивов своего поступка объяснить патрульным не смог.

В Одессе задержали пьяного неадеквата, который крушил машины Facebook Патрульной полиции Одесской области

В Одессе задержали пьяного неадеквата, который крушил машины Facebook Патрульной полиции Одесской области

В Одессе задержали пьяного неадеквата, который крушил машины Facebook Патрульной полиции Одесской области

31-летнего задержанного передали следователю для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 октября в Оболонском районе Киева на детской площадке поймали мужчину, который имел нож и вел себя неадекватно.

На холодном оружии была наклейка с надписью "Никто не остановит смерть".

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