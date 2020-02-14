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14 февраля • обновлено в 15:12
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Кровь на лобовом: фура попала в тяжелое ДТП под Одессой. Видео

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На Клеверном мосту на выезде из Одессы опрокинулся грузовик. ДТП произошло из-за неудачного маневра водителя.

Грузовик DAF перевернулась не развязке Клеверного моста, сообщили Odessa.online в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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По предварительной информации, днем 14 февраля водитель грузовика не сумел выдержать нужную скорость и, заезжая на мост, потерял управление, В результате фура выехала на обочину и оказалась "на боку".

Водитель получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.

Фура попала в тяжелое ДТП под Одессой

Фура попала в тяжелое ДТП под Одессой

Odessa.online

Фура попала в тяжелое ДТП под Одессой

Фура попала в тяжелое ДТП под Одессой

Odessa.online

Видеозапись последствий аварии также опубликовал Telegram-канал XYDESSA.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области следователь полиции приехал оформлять ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на спецлинию "102" сообщили сами участники аварии, ожидавшие следственную группу.

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Место
Украина Одесса
Теги
ДТП новости Одессы
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