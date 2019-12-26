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26 декабря • обновлено в 17:03
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"Кость торчит!" В Одессе на улице нашли человеческий палец. Фото 18+

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На улице Одессы обнаружили отрезанный большой палец.

Палец лежит у одного из мусорных баков во дворе дома по ул. Левитана, 101 несколько дней. Соответствующие фотографии разместили в Facebook-сообществе "Odessa.INFO" жители дома.

На улице Одессы нашли отрезанный палец

На улице Одессы нашли отрезанный палец

Facebook-сообщество Odessa.INFO

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"Человеческий палец лежит уже 3 дня! Первый день он был весь синий. Последние два состояние видно по фото. Это просто шок! Там кость торчит!", – возмущаются авторы поста.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве рядом с трупом мужчины нашли раненную женщину с отрезанными пальцами и ушами. Предварительно было установлено, что к преступлению причастны бездомные, которые проживали по соседству.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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