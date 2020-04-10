Коронавирус в Одессе и области: актуальные данные от врачей. Постоянно обновляется

OBOZREVATEL публикует самые последние данные от врачей и соответствующих служб о распространении коронавируса в Одессе и области.

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По состоянию на 10.00 10 апреля в Одесской области подтверждены 7 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил председатель ОГА Максим Куцый. Летальных случаев в Одессе и регионе – нет. Всего с начала пандемии в регионе подтверждены 50 фактов заражения COVID-19.

По состоянию на 09:30 9 апреля лабораторно подтверждены 43 случая инфицирования COVID-19 в Одесской области. По данным Одесской ОГА, количество заболевших в регионе за минувшие сутки возросло на 11 человек.

Положительные результаты анализов на коронавирус подтверждены у 7 жителей Подольска, 2 жителей Одессы и у жительниц Окнянского и Кодымского районов Одесской области. Самому младшему пациенту – 25 лет, самому старшему – 82 года. Все они сейчас получают медицинскую помощь. Шестеро пребывают на самоизоляции.

Данные ОГА о 43 лабораторно подтвержденных случаях инфицирования COVID-19 в Одесской области подтверждает Минздрав.

Данные МОЗ о ситуации в Украине Facebook / МОЗ Украины

В Одесской области лабораторно подтверждены еще 2 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил председатель ОГА Максим Куцый.

Факт заражения подтвержден у одесситки 1968 года рождения и жительницы Килийского района 1975 года рождения. Первая женщина за пределы страны не выезжала, а вторая недавно вернулась из США.

Обе заболевшие находятся в больнице. По состоянию на утро 8 апреля в Одесской области зарегистрированы 32 случая COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

Количество случаев коронавируса на утро 8 апреля ЦОЗ

По состоянию на 09:30 7 апреля количество инфицированных COVID-19 в Одесской области достигло 30 человек. По информации Одесской ОГА, за сутки лабораторно подтверждены еще 3 случая заболевания коронавирусом.

Диагноз подтвержден у одесситки 1985 года рождения, и у одесситов 1941 и 1959 годов рождения. По словам пациентов, никто из них из Украины не выезжал. Сейчас заболевшие получают медицинскую помощь и предоставляют данные о том, с кем они контактировали.

Данные ОГА о 30 инфицированных в Одесской области по состоянию на 09:30 7 апреля подтверждает Минздрав.

Данные МОЗ о ситуации в Украине Facebook / МОЗ Украины

По состоянию на 09:30 6 апреля Лабораторным центром МОЗ подтверждены 27 случаев инфицирования COVID-19 в Одесской области. Как сообщил на своей Facebook-странице председатель Одесской ОГА Максим Куцый, вечером 5 апреля стало известно, что коронавирусом заболел житель Одессы 1963 года рождения.

Мужчину госпитализировали в инфекционную больницу. Он утверждает, что из Украины не выезжал. Экспресс-тест мужчине сделали 2 апреля. Результат оказался положительным. Тогда же медики взяли материалы для ПЦР-тестирования и вечером 6 апреля диагноз подтвердился окончательно.

Данные ОГА о 27 заболевших в Одесской области утром 6 апреля подтвердили в Минздраве.

Данные МОЗ о ситуации в Украине Facebook / МОЗ Украины

Напомним, с 6-го апреля в Украине ужесточились условия карантина. В частности, на улицах нельзя появляться без респираторных масок, а в общественных местах нельзя находиться группой, более 2-х человек. Штраф за нарушение условий карантина – от 17 тысяч гривен.

По состоянию на 10.00 5 апреля в Одессе и области по-прежнему лабораторно подтверждены 26 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, новых заболевших не выявлено.

МОЗ Украины

По состоянию на 22.00 3 апреля в Одессе и области лабораторно подтверждены 26 случаев заболевания коронавирусом. Такие данные приводит минздрав Украины.

Днем 3-го апреля стало известно, что количество заболевших коронавирусом в Одесской области достигло 22-х человек. Новые данные о ситуации в регионе в 15 часов 3 апреля опубликовал на своей Facebook-странице председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

Диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 34-летней жительницы села Усатово, у 39-летнего мужчины и 54-летней женщины из Подольска, а также у 54-летнего одессита. Все они госпитализированы. Врачи оценивают состояние поступивших пациентов, как “средней тяжести”. Известно, что недавно один из них пребывал в одной из стран ЕС.

По состоянию на 10.00 3 апреля в Одессе и области лабораторно подтверждены 20 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Facebook минздрава. Таким образом за ночь количество заболевших в регионе увеличилось на 2 человека. Всего в Украине зарегистрировано 942 случая заражения COVID-19. 23 человека умерли.

В Одессе и области зарегистрировано еще 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил председатель ОГА Максим Куцый. Таким образом, по состоянию на 18.00 2 апреля количество заразившихся COVID-19 в регионе составило 18 человек.

По состоянию на 9:00 2 апреля с подозрением на коронавирусную инфекцию за сутки обратились 26 человек. 124 пациента ожидают результаты анализов из вирусологической лаборатории Одессы. На стационаре находятся 35 человек.

По данным лабораторного центра Минздрава в Одессе по состоянию на 9:30 2 апреля COVID-19 подтвержден у 14 жителей Одессы.

Данные МОЗ о ситуации в Украине Facebook / МОЗ Украины

Вечером 1-го апреля стало известно о том, что коронавирусной инфекцией COVID-19 инфицировался сотрудник мэрии Одессы. Диагноз подтвердился у работника департамента обращений граждан Одесского горсовета. В связи с этим часть сотрудников мэрии, которые работают в здании на Думской площади, переводят на удаленный режим работы, написал на своей Facebook-странице вице-мэр Павел Вугельман.

Все лица, контактировавшие с заболевшим уже установлены и отправлены на карантин. Отмечается, что инфицированный сотрудник работал, в основном, с документами и с посетителями не контактировал.

Кроме того, 1-го апреля стало известно об еще двух случаях заражения в Одесской области. Лабораторный центр МОЗ в Одессе подтвердил положительные результаты у мужчины из Подольска и девушки из Южного 1975 и 2002 годов рождения соответственно. Об этом сообщил на своей Facebook-странице председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

Известно, что заболевший мужчина вернулся в Украину из Франции, где лечился жаропонижающими препаратами. Вернувшись в Украину он обратился в местную опроную больницу. Девушка вернулась в Украину из Турции и ей стало плохо. До этого диагноз был подтвержден у ее отца. Сейчас они пребывают на стационаре Одесской инфекционной больницы.

По состоянию на 10:00 1 апреля в Одесской области подтверждены 12 случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки выявлена одна заболевшая.

Как сообщили в облгосадминистрации, диагноз подтвердили у жительницы села Усатово 1965 г.р. По словам больной, она за границу не выезжала и с больными коронавирусной инфекцией не контактировала. Сейчас на COVID-19 проверяют мужа женщины.

За прошедшие сутки с подозрением на коронавирусную инфекцию к медикам обратились девять жителей Одесской области.

98 пациентов ожидают результатов анализов из вирусологической лаборатории в Одессе. Из них госпитализировано 39 человек.

МОЗ Украины

По состоянию на 11:00 31 марта в Одесской области подтверждены 11 случаев инфицирования коронавирусом.

Вечером 30 марта Лабораторный центр Минздрава получил еще два позитивных результата исследования на COVID-19 в Одесской области, сообщил на своей Facebook-странице председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

Диагноз подтвержден у жителя села Нерубайское 1960 года рождения и одесситки 1947 года рождения. Никто из них не выезжал заграницу и, по их словам, не контактировал с теми, у кого диагноз уже был подтвержден. О женщине также известно, что она регулярно пользовалась общественным транспортом и посещала рынки. Оба заболевших госпитализированы в Одесскую инфекционную больницу.

Всего же по состоянию на утро 31 марта, по информации ОГА, 89 жителей Одесской области ожидают результатов анализов на коронавирус из вирусологической лаборатории МОЗ Украины. 44 из них находятся на стационаре. За минувшие сутки к медикам обратились еще десять человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

По состоянию на 10.00 30 марта в Одессе предварительно подтверждены 12 случаев заболевания коронавирусом, из них лабораторно – 8. У 4 человек инфицирование обнаружено с помощью экспресс-тестов. Об этом на заседании штаба по противодействию распространению инфекции COVID-19 сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов – передает Думская. Кроме того, стало известно, что в ГКБ №1 от пневмонии умер мужчина, но его на заболеваемость коронавирусом не проверяли. Причину смерти определят после вскрытия. Из восьми пациентов, у которых диагноз подтвердили методом ПЦР, 4 находятся в инфекционной больнице. Еще 4 заболевших – дома на самоизоляции. Всего с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице находятся 38 человек, еще 84 – дома. 9 человек, у которых подозревают болезнь, сообщили медикам неверный адрес. Сейчас их разыскивает полиция.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Одессе Думская

В Одессе и области по состоянию на 10.00 29 марта не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Их остается 8. Об этом сообщили на странице министерства здравоохранения Украины в Facebook. Общее количество заболевших в стране за сутки увеличилось на 109 человек и составило уже 418 инфицированных. 9 заразившихся умерли.

В Одессе подтверждены еще два случая заражения коронавирусом. Заболели две женщины. Об этом сообщил в Facebook председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

Одна из зараженных 1988 года рождения недавно вернулась из Турции. Сейчас она находится в городской инфекционной больнице. Состояние здоровья – удовлетворительное. Вторая заболевшая – 1952 года рождения. Женщина госпитализирована в реанимацию той же больницы с двусторонней пневмонией. Эта пациентка за пределы Одессы не выезжала. Таким образом, по состоянию на 23.00 28 марта в Одессе и области зарегистрированы 8 случаев заражения коронавирусом.

В Одессе выявлен еще один, уже 6 случай коронавируса COVID-19. Об этом вечером 27 марта в Facebook сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый. Женщина 1963 года рождения приехала из Франции и после появления симптомов обратилась к медикам. Тест дал позитивный результат. Таким образом в регионе зафиксирован 6 случай заболевания коронавирусом.

В Одесской инфекционной больнице закончились тесты на коронавирус. Тест-систем нет в наличии по состоянию на 12 часов дня 27 марта. Об этом сказано в официальном документе, подписанном главным врачом медицинского учреждения Светланой Лаврюковой, сообщила Dumskaya в своем Telegram-канале.

В Одесской инфекционной больнице 27 марта закончились тесты на коронавирус Dumskaya / Telegram

В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов написал на своей Facebook-странице, что 27 марта город получил 10 тысяч тестов на коронавирус, закупленных в Великобритании. По словам градоначальника, тест-системы имеют все необходимые сертификаты соответствия и разрешены к применению в Украине.

Напомним, 24 марта губернатор Одесской области Максим Куцый заявил, что из 6 тысяч прибывших из Китая экспресс-тестов крупная партия останется в Одессе, а остальные распределят по районам. Судя по документу, подписанному главврачом одесской инфекционки Лаврюковой, тесты туда еще не поступили.

Отметим, что Одесская инфекционная больница определена одной из “опорных” для размещения пациентов с коронавирусом.

27 марта стало известно еще об одном случае инфицирования вирусом COVID-19 в Одесской области. Количество заболевших возросло до 5 человек, сообщил на своей Facebook-странице председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

По его данным, коронавирусом заболел мужчина 1983 года рождения, который прибыл в Одессу из США. В Украине он почувствовал себя плохо и обратился к медикам. Пациент самоизолировался и не котактировал даже с женой и детьми. Состояние заболевшего врачи оценили, как "удовлетворительное".

В свою очередь, Минздрав не подтверждает эту информацию. По состоянию на 10 утра 27 марта в Одесской области, по данным МОЗ, выявлены 4 случая инфицирования.

Коронавирус в Одессе и Одесской области Facebook / МОЗ Украины

26 марта Одесская область получила 5800 экспресс-тестов на коронавирус. Об этом сообщил руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый. По его словам, больше тестов получили основные госпитальные базы, среди которых больницы Измаила и Подольска а также инфекционная больница Одессы.

Кроме того, около 2000 ПЦР-тестов на коронавирус (результат в реальном времени) передадут в вирусологическую лабораторию Одессы. Также в Одесскую область доставили более 500 защитных костюмов для медиков и маски N95.

25 марта в Минздраве подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Одесской области. Covid-19 диагностировали у 25-летнего парня, который недавно прибыл из США. Сейчас он находится на самоизоляции.

В этот же день - 25 марта - количество подтвержденных случаев в Одесской области возросло до 4-х. Все заболевшие – жители Одессы. Это мужчина 1973 года рождения, женщина и мужчина 1965 и 1963 годов рождения. Оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Минздрава в Одессе.

Всего же, по состоянию на 17:00 25 марта в одесской инфекционной больнице находятся 9 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Отобранные у пациентов анализы направлены в вирусологическую лабораторию.

По состоянию на 09.00 24 марта в Одесской инфекционной больнице находятся 13 человек с подозрением на коронавирус. У них взяты анализы и направлены в вирусологическую лабораторию. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

Из Киева пришли ответы относительно наличия коронавирусной инфекции еще у 16 человек, у которых были симптомы заражения. Все результаты негативные.

23 марта в Одесскую область привезут первые экспресс-тесты на Covid-19.

Об этом сообщил председатель ОГА Максим Куцый – передает 7 канал.

По официальной информации по состоянию на 14.00 23 марта 70 человек в области обратились в медучреждения с подозрением на коронавирус. В 12 случаях подозрения не подтвердились. Остальные ждут результатов анализов.

В случае необходимости на мероприятия по борьбе с коронавирусом область готова направить 13 млн грн резервных средств.

Принимать больных с Covid-19 готовы 6 пунктов в Одессе и 4 в области. В целом медучреждения региона располагают 139 аппаратами ИВЛ.

По состоянию на 11.00 часов утра 23 марта в Одесской области у 15 человек подозревают коронавирусную инфекцие. 14 пациентов находятся в Одесской городской инфекционной больнице. Один человек госпитализирован в Сарате.

Всего за сутки госпитализированы 5 человек.

Коронавирус в Одессе и Одесской области Facebook Владислава Балинского

Отобранные анализы направлены в вирусологическую лабораторию.

По состоянию на 9.00 утра 21 марта в Одесской области проверяются на коронавирус восьмеро пациентов. Все они госпитализированы в Одесскую городскую инфекционную больницу.

По состоянию на 9.00 утра 20 марта в Одесской области выявлены 16 человек, у которых может быть коронавирусная инфекция. Все они госпитализированы в Одесскую городскую инфекционную больницу.

За всё время с начала наблюдений в Одесской области ни в одном из более сотни случае диагноз не подтвердился.

Во время мероприятий по снижению рисков инфицирования коронавирусом коммунальные службы и предприятия Одессы проводят системную дезинфекцию.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессу с 23 марта поступят 10 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19.