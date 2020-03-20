Коронавирус в Одессе и области: актуальные данные от врачей. Постоянно обновляется

OBOZREVATEL начинает публиковать самые последние данные от врачей и соответствующих служб о возможном распространении коронавируса в Одессе и области.

Новость будет обновляться каждый раз, когда будут появляться новые данные.

По состоянию на 9.00 утра 20 марта в Одесской области выявлены 16 человек, у которых может быть коронавирусная инфекция. Все они госпитализированы в Одесскую городскую инфекционную больницу.

Коронавирус в Одессе и Одесской области Facebook Владислава Балинского

У 11 из них уже отобраны анализы и направлены в вирусологическую лабораторию.

По состоянию на вечер 19 марта результаты тестов показали, что у всех тридцати пациентов инфекционной больницы, у которых ранее подозревали коронавирус, он не обнаружен. Пациенты больны гриппом или ОРВИ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессу с 23 марта поступят 10 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19.

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