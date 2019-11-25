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25 ноября • обновлено в 19:23
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Появились новые данные об экологическом ЧП из-за крушения танкера в Одессе

1.5т
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Экологические показатели морской воды в Одессе на месте крушения танкера "Делфи" пришли в норму.

Специалисты отбирали пробы воды дважды в день и постепенно показатели стали улучшаться. Об этом рассказал заместитель начальника Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков, передает "Радио Свобода".

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Крушение танкера в Одессе

Крушение танкера в Одессе

"В день аварии 22 ноября предельно допустимая концентрация нефтепродуктов была превышена в 53 раза, потом в 90 раз, а затем был самый высокий показатель – 157 раз. После превышения показатели начали спадать. Вчера, 24 ноября вечером превышение было в 19 раз, а по состоянию на сегодня, 25 ноября, вода уже в норме", – заявил Гавриков.

В настоящее время инспекция рассчитывает сумму компенсации за нанесенный одесскому побережью экологический ущерб. Претензии на компенсации инспекция будет выдвигать судовладельцу, у которого есть 30 суток на оплату.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Шорохов
Место
Украина Одесса
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Одесса уже так засрана, что ей все равно.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Вода уже в норме, значит никакой вам оплаты!!!!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Кклы, пошто Одессу засераете? Князь Потемкин Таврический разве для этого те земли завоевывал?
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