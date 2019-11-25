Появились новые данные об экологическом ЧП из-за крушения танкера в Одессе

Экологические показатели морской воды в Одессе на месте крушения танкера "Делфи" пришли в норму.
Специалисты отбирали пробы воды дважды в день и постепенно показатели стали улучшаться. Об этом рассказал заместитель начальника Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков, передает "Радио Свобода".
Крушение танкера в Одессе
"В день аварии 22 ноября предельно допустимая концентрация нефтепродуктов была превышена в 53 раза, потом в 90 раз, а затем был самый высокий показатель – 157 раз. После превышения показатели начали спадать. Вчера, 24 ноября вечером превышение было в 19 раз, а по состоянию на сегодня, 25 ноября, вода уже в норме", – заявил Гавриков.
В настоящее время инспекция рассчитывает сумму компенсации за нанесенный одесскому побережью экологический ущерб. Претензии на компенсации инспекция будет выдвигать судовладельцу, у которого есть 30 суток на оплату.
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