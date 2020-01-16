Копы-садисты зверски избили задержанного в Одессе: что им за это грозит

В Одессе сообщено о подозрении двум полицейским, которых подозревают в избиении задержанного. После экзекуции в райотделе у него произошел разрыв почки.

По факту избиения было открыто производство еще в 2018 году, но расследование фактически не проводилось, несмотря на то, что личности всех участников конфликта были установлены, сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

Как было установлено, при задержании в феврале 2018 года человека по подозрению в совершении административного правонарушения было применено насилие, которое не пропорционально тяжести совершенного им деяния.

В результате избиения потерпевший на месте потерял сознание, а позже у него констатировали разрыв почки.

Копы-садисты зверски избили задержанного в Одессе svoboda.org

Подозреваемым вменяют превышение служебных полномочий с применением насилия, что повлекло тяжкие последствия. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вину не докажет суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе полицейские Суворовского райотдела задержали прохожего на улице, заковали в наручники и долго избивали, чтобы тот признался в краже.

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